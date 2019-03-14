لاجئة كردية تفوز بجائزة الابتكار في مجال التكنولوجيا في بريطانيا

دبي - بواسطة محمد فارس تحدثت بي بي سي مع المبتكرة فانيا اسماعيل التي كرّمتها مؤسسة (Innovate UK ) "ابتكارات المملكة المتحدة"، بعد فوزها بجائزة "النساء المبتكرات" في المملكة المتحدة لعام 2019، لابتكارها طلاءاً خاصاً بالأكواب الورقية لجعلها قابلة للتدوير وللتخلص من الأكواب البلاستكية التي تستخدم لمرة واحدة فقط..

وفي حال تعميم هذه التقنية ستتخلص بريطانيا ولاحقاً العالم من معضلة التلوث البيئي الذي تسببه نفايات الأكواب البلاستيكية، والتي يتجاوز عددها في المملكة وحدها 90 مليون في العام الواحد.

ومنحتها المؤسسة مبلغ 50 ألف جنيه استرليني، إلى جانب حزمة من البرامج واللوازم بغية مساعدتها في السير قدما في ابتكارها، كما تعاقدت المؤسسة مع جميع مدارس المملكة المتحدة، لنشر الدرع البنفسجي الذي يرمز لإنجازات المرأة، من أجل تحفيز الشابات في بريطانيا على الإبتكار والإبداع وتشجيعهن على الاقتداء بها من أجل المساهمة في الاختراع وخاصة في المجال العلمي. © BBC فانيا اسماعيل مع أبناءها وهو تصطحبهم إلى المدرسة. تقول فانيا: لا يمنعني عملي وانشغالي بتطوير التكنولوجيا التي ابتكرتها عن واجباتي كأم

من هي؟

أنهت فانيا اسماعيل (48 عاماً) دراستها الجامعية في جامعة صلاح الدين في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، حيث نشأت وترعرت.

درست الكيمياء هناك وتخرجت بتفوق عام 1992، ثم لجأت مع عائلتها بعد حرب الخليج عام 1993 إلى المملكة المتحدة عندما كانت في سن الـ 24 عاماً.

تنحدر فانيا من عائلة متعلمة مكونة من أربع أخوات وخمسة إخوة، وكان والدها من أوائل أبناء الإقليم الذين درسوا الشريعة الإسلامية في الأزهر بمصر.

تقول فانيا: "زواجي وإنجابي لثلاثة أبناء لم يمنعني من متابعة مسيرة طموحاتي في الكيمياء، وفي نفس الوقت، لن يشغلني طموحي عن قيامي بمهامي وواجباتي كأم، ولن أتوقف عن التفكير في تحويل أفكاري إلى شيء عملي، المسألة ببساطة هي خلق توازن بين الواجبات العائلية والواجبات المهنية". © Getty Images أصبحت النفايات البلاستيكية تمثل تحديا حقيقيا لعالمنا اليوم

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زها حديد: العراقية التي احتفي بها غوغل في اليوم العالمي للمرأة © BBC فانيا اسماعيل تقود فريقاً لتطوير المادة التي ابتكرتها، وتقول: المرأة تستطيع القيادة في كافة المجالات إذا أرادت.

بيئة خالية من التلوث

ابتكرت فانيا اسماعيل، الرئيسة التنفيذية والمؤسِسة لشركة ( Coating and Advanced Material Sol-Gel ) مركبا جديداً، وهو عبارة عن محلول كيميائي ينتج جزئيات صغيرة تدخل في صناعة الأكواب الجاهزة في درجة حرارة الغرفة. وتُدعى هذه التكنولوجيا " Sol-Gel " وهي تجعل أكواب القهوة الجاهزة مقاومة للماء دون الحاجة إلى إدخال مادة البلاستيك في صناعتها.

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