قرار بوقف تداول نوعين من منتجات العسل في السلطنة

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Shabiba قدمت بواسطة تعبيرية

تعبيرية

مسقط - ش

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أصدر سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك القرار رقم 86 / 2019 بوقف تداول منتج (عسل ويلز الذهبي الملكي) علبة كرتونية بلد المنشأ الأردن والمنتج الوزن الإجمالي له 450 جرام بشكل عام ، و(عسل طبيعي الشفاء) برطمان زجاجي بلد المنشأ المملكة العربية السعودية والمنتج بتاريخ 2/1/2016 تاريخ الانتهاء 2/1/2021 والمنتج بتاريخ 1/9/2018م وتاريخ الانتهاء 31/8/2023م الوزن الإجمالي له 3 كيلوجرام وذلك لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية للعسل.

ونص القرار على سحب المنتج من كافة أسواق السلطنة وإتلافها حفاظاً على الصحة العامة، ويعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالغرامة الإدارية المنصوص عليها في المادة (51) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك المشار إليها.

ويأتي صدور القرار استناداً الى المرسوم السلطاني رقم 26/2011م بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك وإلى نظام الهيئة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2011م وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014م وإلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم 77/2017م، وإلى تقارير الفحص الصادرة من المختبرات المعتمدة في هذا الشأن.