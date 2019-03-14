شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية النمساوية: فيينا تدرس إعادة افتتاح سفارتها فى دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل، اليوم الخميس، أن فيينا تبحث إمكانية إعادة فتح سفارتها فى دمشق.

وقالت كنايسل - خلال مؤتمر صحفى فى بروكسل أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن "خطوة إعادة فتح السفارة مهمة، لكن لدينا الآن سفير فى لبنان، وهو يسافر من وقت لآخر إلى دمشق، نفكر إعادة فتح السفارة، لكن كل شىء يعتمد على الظروف السياسية فى دمشق".

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