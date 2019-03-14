رئيس الأركان الجزائرى: جيشنا يتشرف بمهامه العظيمة خدمة لبلده وشعبه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائرى بالمهام العظيمة التى يتشرف الجيش الجزائرى بأدائها خدمة لبلاده وشعبه.

ونقل بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم الخميس عن الفريق قايد صالح إشادته بالاهتمام الكبير الذى تم إيلاؤه إلى المدرسة العليا الحربية التى أصبحت اليوم، تتمتع برصيد زاخر من التجارب فى حقل التدريب والتعليم العالى ساهم فى الرفع من مستوى الأداء وكان له تأثيره الإيجابى على المجرى التطويرى العام للجيش .

وثمن المهام العظيمة التي يتشرف الجيش الجزائري سليل جيش التحرير الوطني بأدائها خدمة لبلاده وشعبه والتي تستوجب منه السهر الدائم على الارتقاء بقوته وجاهزيته إلى ما ينسجم وعظمة هذه المهام الموكلة.

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