شكرا لقرائتكم خبر عن أحكاما بالسجن على 167 شخصا بالبحرين فى اتهامات بخطف وتعذيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وثائق قضائية ومحامون أن محكمة بحرينية أصدرت أحكاما بالسجن تتراوح بين 6 أشهر و10 سنوات على 167 شخصا كانت السلطات ألقت القبض عليهم فى اعتصام أمام منزل أحد كبار رجال الدين الشيعة فى المملكة عام 2017.

وكان المحتجون قد تجمعوا أمام منزل الشيخ عيسى قاسم خشية ترحيله بعدما جردته السلطات من الجنسية فى إطار حملة على النشطاء الشيعة الذين يتهمون المملكة بالتمييز ضدهم.

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وقال متحدث حكومى إنهم أدينوا "بخطف وتعذيب مواطنين أبرياء وبشن هجمات على ضباط الشرطة".