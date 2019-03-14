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تحطم طائرة عسكرية إسرائيلية

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وذكرت القناة الثانية العبرية أن طائرة عسكرية إسرائيلية من نوع "هليكوبتر" تحطمت صباح اليوم، الخميس، في مستوطنة بيت شيميش، التي تقع بالقرب من مدينة القدس بوسط إسرائيل.

© Sputnik .

وأوردت القناة العبرية أن الطائرة اصطدمت بشجرة كبيرة، لم يرها قائد الطائرة، نتيجة لظروف الجو المتقلبة، فجر اليوم، فاصطدمت طائرته بتلك الشجرة، دون وقوع إصابات تذكر.

وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الطائرة الإسرائيلية العسكرية من طراز "بلاك هوك UH-60"، وبأن قائدها لم ير الشجرة، التي تقع بالقرب من محيط الإقلاع والهبوط، فاصطدم بها، خاصة بمحركها الأكبر.

وأوضحت القناة العبرية أنه يتبين من التحقيق الأولي في تحطم الطائرة الهليكوبتر العسكرية الإسرائيلية أن الطيار أو قائد الطائرة أقحم نفسه في منطقة أشجار تتميز بارتفاع أشجارها، وبأنه كان يتوقع في حالة الهبوط تلك أن تكون هناك حالات إصابات كثيرة، لكن الحادث خرج دون إصابات بعد نجاة قائدها، دون تحديد عدد ركاب الطائرة نفسها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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