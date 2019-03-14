أمريكا تخصص 5 ملايين دولار لمنظمة "الخوذ البيضاء" في سوريا

سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة "تنوي الولايات المتحدة تقديم 5 ملايين دولار لمواصلة أنشطة منظمة "الخوذ البيضاء" والتي تنقذ الأرواح في سوريا، وكذالك لدعم لدعم آلية الأمم المتحدة الدولية المحايدة والمستقلة".

© Sputnik . Mikhail Alaeddin

ويشار إلى أن القرار اتخذه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وما زال يتعين موافقة الكونغرس عليه.

والجدير بالذكر أنه تم إنشاء الآلية الدولية المحايدة المستقلة بموجب القرار رقم 71/248 تاريخ 21/12/2016، للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي والمرتكبة في سورية منذ آذار 2011.

هذا وأعلنت منظمة "الخوذ البيضاء"، المعروفة على نطاق واسع والمدعومة من الغرب، أن هدفها إنقاذ المدنيين في مناطق القتال، لكن السلطات السورية تتهمها بالارتباط بالمتطرفين وأنشطة دعاية معادية. في حين وصفت الخارجية الروسية نشاط "الخوذ البيضاء" بأنها أداة في حملة إعلامية واسعة للافتراء على السلطات السورية.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد وصفت في وقت سابق "الخوذ البيضاء" بأنها عنصر في حملة إعلامية لتشويه سمعة السلطات السورية، وعلى وجه الخصوص، ألقت اللوم عليهم بسبب استفزازات نيسان/أبريل، التي أعطت الغرب ذريعة لاتهام دمشق باستخدام الأسلحة الكيميائية ومهاجمة أهداف حكومية.