وأضاف المفوض الأوروبي "يسرني أن أعلن اليوم أن إجمالي مساهمات الوفود بلغ حوالي 7 مليارات دولار".
وكان هذا المبلغ أكثر من المبلغ المتوقع البالغ 6 مليارات دولار.
ويشار إلى أن وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، قد شارك في المؤتمر المنعقد في عاصمة مملكة بلجيكا، حيث التقى مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون على هامش المؤتمر.
كما حضر المؤتمر، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، وأكد خلال لقائه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لسوريا على ضرورة إيجاد حل سياسي يحفظ وحدة سوريا ويضمن عودة طوعية للاجئين.
كانت هذه تفاصيل خبر المؤتمر الثالث لدعم مستقبل سوريا يجمع 7 مليارات دولار تبرعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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