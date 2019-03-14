قطر تعلن تقديم 100 مليون دولار لصالح الشعب السوري

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365



أعلنت قطر عن مساهمتها خلال العام الجاري بمبلغ 100 مليون دولار، لتخفيف معاناة الشعب السوري.



جاء ذلك، في بيان قطر أمام "مؤتمر بروكسل حول دعم سوريا والمنطقة" الخميس، ألقاه وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وقال "آل ثاني" خلال كلمته: "قطر أوفت بكافة ما تعهدت به سابقا خلال المشاورات السياسية ومؤتمرات المانحين، ودعمت احتياجات الشعب السوري منذ اندلاع الأزمة السورية".



وأضاف أن "قطر قدمت على مدى 8 أعوام، بما ناهز ملياري دولار، بالتنسيق مع شركائها من الدول المانحة والوكالات العالمية والأممية المتخصصة".



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وتابع: "من المؤسف أنه منذ بدء الأزمة في سوريا في 2011، ونحن لا نستعرض سوى أرقام وحقائق مفزعة، مما يؤكد أن الدمار هو العنوان الرئيس لما يجري في سوريا".



وطالب الوزير القطري؛ المجتمع الدولي باتخاذ كافة الإجراءات لتقديم المسؤولين عن ارتكاب الفظائع وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وينظم المؤتمر كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في بروكسل، يومي الأربعاء والخميس، ويهدف إلى جمع 5 مليارات دولار للتعامل مع أزمات النازحين واللاجئين السوريين في دول اللجوء المجاورة، خاصة لبنان وتركيا والأردن.

وتشهد سوريا حربا وحشية منذ عام 2011، من قبل نظام بشار الأسد والميليشيات المسلحة الموالية له، ذهب ضحيتها مئات الآلاف من أبناء الشعب، بالإضافة إلى نزوح وهجرة الملايين من مدنهم وقراهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.