المغرب يتجنب التعليق على غياب إيران عن مؤتمر "التعاون الإسلامي"

الرباط/ تاج الدين العبدلاوي/ الخليج 365

تجنب متحدث الحكومة المغربية، التعليق على أسباب غياب إيران عن مؤتمر اتحاد مجالس منظمة التعاون الإسلامي، الذي سيختتم الخميس بالعاصمة الرباط.

جاء ذلك خلال لقاء مصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة المغربية، مع صحفيين عقب اجتماع المجلس الحكومي، الخميس.

وغابت إيران عن اجتماعات المؤتمر الرابع عشر لاتحاد مجالس منظمة التعاون الإسلامي، التي يحتضنها مقر البرلمان المغربي، منذ الإثنين.

وكانت تقارير إعلامية محلية تداولت أنباء عن منع السلطات المغربية دخول إيرانيين أراضيها للمشاركة في المؤتمر.

وقال الخلفي، ردا على سؤال صحفي حول الموضوع، "أفضل أن يوجه السؤال إلى السلطة التشريعية لكل من رئيسي مجلسي النواب والمستشارين، لأن كل ما يتعلق بتنظيم المؤتمر، وتدبيره مسألة تهم المؤسسة التشريعية".

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وأضاف "أفضل أن يوجه السؤال لهما".

والأربعاء، تساءل الوفد التركي، خلال اجتماع للجنة العامة للاتحاد، عن أسباب غياب نظيره الإيراني.

وقال محمد قريشى نياس، الأمين العام للاتحاد، إن "غياب الوفد الإيراني خارج عن إرادته".

وأضاف المسؤول في التعاون الإسلامي، "نتمنى ألا تتكرر مثل هذه الأمور بين الأشقاء، ونأخذ درسا حتى لا يغيب أي عضو له الحق في الحضور".

وتأسس اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون، في 17 يونيو/ حزيران 1999، ومقره طهران، ويضم 54 دولة.

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