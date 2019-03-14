إدلب.. فرار عناصر لداعش من سجن استهدفته مقاتلات روسية

إدلب/ أشرف موسى/ الخليج 365

فر عدد من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، من سجن في محافظة إدلب السورية، استُهدف من قِبل سلاح الجو الروسي.

ونقلت مصادر محلية موثوقة للأناضول، الخميس، أن مقاتلات روسية شنت مساء أمس الأربعاء غارة على سجن بمدينة إدلب، ما أسفر عن تدمير جزء منه.

وأضافت المصادر أن لصوصا ومهربي بشر وعدد من عناصر تنظيم داعش، كانوا بداخل السجن حين تعرض للقصف.

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وأفادت المصادر أن عناصر داعش المعتقلين في السجن المُستهدف، كانوا مسؤولين عن العديد من التفجيرات في إدلب.

وأطلقت قوات المعارضة السورية والمجموعات المناهضة للنظام، حملة لإلقاء القبض على الفارين، وكثفت التدابير الأمنية في نقاط التفتيش.

وعلمت الخليج 365 أن بعض الفارين تم إلقاء القبض عليهم بمساعدة المدنيين.



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