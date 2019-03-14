إدلب/ أشرف موسى/ الخليج 365
فر عدد من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، من سجن في محافظة إدلب السورية، استُهدف من قِبل سلاح الجو الروسي.
ونقلت مصادر محلية موثوقة للأناضول، الخميس، أن مقاتلات روسية شنت مساء أمس الأربعاء غارة على سجن بمدينة إدلب، ما أسفر عن تدمير جزء منه.
وأضافت المصادر أن لصوصا ومهربي بشر وعدد من عناصر تنظيم داعش، كانوا بداخل السجن حين تعرض للقصف.
وأفادت المصادر أن عناصر داعش المعتقلين في السجن المُستهدف، كانوا مسؤولين عن العديد من التفجيرات في إدلب.
وأطلقت قوات المعارضة السورية والمجموعات المناهضة للنظام، حملة لإلقاء القبض على الفارين، وكثفت التدابير الأمنية في نقاط التفتيش.
وعلمت الخليج 365 أن بعض الفارين تم إلقاء القبض عليهم بمساعدة المدنيين.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر إدلب.. فرار عناصر لداعش من سجن استهدفته مقاتلات روسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.