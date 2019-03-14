النّهضة التّونسية تدعو إلى التحقيق الجدّي في حادثة وفاة الرضع

تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365

دعت حركة النّهضة التونسية، إلى التحقيق الجدي في أسباب حادثة وفاة الرضع بتونس، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية ضد المتورطين.

جاء ذلك في بيان صدر، الخميس، وصل الخليج 365 نسخة منه.

وأعربت حركة النهضة (68 مقعدا بالبرلمان من أصل 217)، عن أملها في أن يسارع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، إلى تعيين وزير للصحة، يتفرغ لمباشرة الملفات المستعجلة بهذا القطاع الحيوي.

وشددت على ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على سمعة تونس كوجهة للخدمات الطبية والاستشفائية.

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والأربعاء، أعلن المتحدث باسم النيابة العامة في تونس، سفيان السليطي، ارتفاع حصيلة وفيات رضع بمستشفى حكومي بالعاصمة تونس، إلى 15، وفتح تحقيقات قضائية منفصلة بهذا الصدد.

وتظاهر عشرات الناشطين الاجتماعيين، أمام قصر الحكومة، بحي القصبة بالعاصمة، احتجاجا على وفاة الرضع، محملين الحكومة مسؤولية ذلك.

وخلال مؤتمر صحفي عقدته بالعاصمة، الإثنين، اعتبرت وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ، أن ما حدث يمثل "فاجعة"، مقرّة بأن قطاع الصحة في البلاد يواجه "أزمة حادة".

وفي 9 مارس/آذار الجاري، قدم وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف، استقالته من منصبه على خلفية الحادثة.

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