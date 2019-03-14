تونس تعلق عبور طائرات "بوينغ 737 ماكس" في أجوائها

تونس / عادل الثابتي/ الخليج 365
قررت السلطات التونسية، الخميس، تعليق مرور طائرات بوينغ "737 ماكس" عبر أجوائها، استمرارا لإعلانات دولية مشابهة، عقب كارثة الطائرة الإثيوبية المنكوبة.
وقالت وزارة النقل التونسية في بيان: "تقرر تحجير (تعليق) عبور المجال الجوي التونسي بالنسبة للطائرات من طراز B737 -900 Max و B737-800 Max وهبوطها بالمطارات التونسية".
وأرجعت وزارة النقل التونسية قرارها، إلى الحوادث المؤسفة التي وقعت مؤخرا على ذلك الطراز من الطائرات، وفي انتظار تحديد الأسباب المباشرة واتخاذ تدابير السلامة بشأنها، وكإجراء وقائي.
وأورد البيان، أن الأسطول الوطني العامل من قبل شركات الطيران التونسية، لا يتضمن هذا النوع من الطراز.
وكان نحو 50 دولة وعدد من الشركات العملاقة، أمرت بتعليق استخدام طائرات بوينغ الأمريكية، "طراز 737 ماكس" منذ حادثة تحطم الطائرة الإثيوبية الأحد الماضي.
ولقي157 شخصا مصرعهم، الأحد، في تحطم طائرة تابعة للخطوط الإثيوبية، بعد مرور دقائق على إقلاعها من مطار العاصمة أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي.
وتعتبر هذه الكارثة، الثانية خلال الأشهر الخمسة الأخيرة بالنسبة للطائرات من نوع "بوينغ من طراز 737 ماكس"، بعد كارثة الطائرة التابعة لشركة "ليون إير" للخطوط الإندونيسية في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
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