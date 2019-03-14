منسق "تيكا" التركية يحصل على ميدالية الإنجاز الفلسطينية

أنقرة/ زحل دميرجي/ الخليج 365

قدم السفير الفلسطيني بأنقرة فائد مصطفى، ميدالية الإنجاز بالنيابة عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى المنسق السابق للوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)، في فلسطين.

وفي حفل بمقر السفارة الفلسطينية بأنقرة الأربعاء، قدم السفير الفلسطيني ميدالية الإنجاز، إلى منسق تيكا السابق في فلسطين، بولنت كوركماز.

وحضر الحفل سفير القنصلية العامة لتركيا بالقدس غورجان تورك أوغلو، وونائب رئيس تيكا سركان كايالار، وسفراء الدول العربية بأنقرة، وعدد كبير من المدعوين.

وفي كلمته بالحفل قال السفير الفلسطيني فائد مصطفى، إن تركيا وتيكا قدما الكثير من المساعدة من أجل تخفيف العبء عن الشعب الفلسطيني.

وأكد أن تيكا تعتبر بين الوكالات الرائدة العاملة في فلسطين، وأشار أن الإرادة السياسية التركية تولي أهمية كبيرة للقضية الفسطينية.

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وقدم مصطفى الشكر لتركيا وشعبها وللرئيس رجب طيب أردوغان ولوكالة تيكا، مشيرا أنها نفذت 553 مشروعا في أنحاء فلسطين، بين عامي 2015 و2018.

وأعرب عن فخره لتقديم ميدالية الإنجاز ، وسام الرئيس محمود عباس، للمنسق السابق لتيكا في فلسطين بولنت كوركماز، كعربون وفاء لجهوده الكبيرة التي قام بها من أجل القدس.

وفي كلمته لدى تسلمه الميدالية، قال كوركماز إن الشعب التركي يتبنى القضية الفلسطينية باعتبارها إحدى قضاياه، مضيفا أن من حصل على الميدالية هو الشعب التركي الذي يتبنى ويدعم القضية الفلسطينية، والرئيس

التركي رجب طيب أردوغان.

وأكد أن تركيا ستظل إلى جانب الفلسطينيين حتى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، عاصمتها القدس الشرقية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.