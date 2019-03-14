البشير: تثبيت السلام وإسكات صوت البندقية أولوية قصوى

الخرطوم / الخليج 365

قال الرئيس السوداني، عمر البشير، الخميس، إن "تثبيت السلام وإسكات صوت البندقية يمثل أولوية قصوى للدولة في ظل الرغبة الكبيرة للسلام من كافة الأطراف".

جاء ذلك في كلمة له عقب أداء وزراء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، بالقصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم، تابعها مراسل الخليج 365.

وأوضح أن "المناخ الدولي أصبح داعما للسلام، خاصة وأن السودان كان من الدول الرائدة في تعزيز الاستقرار عبر مبادرته للسلام والمصالحات بدول الجوار".

ووقع فرقاء جنوب السودان، أغسطس / آب الماضي اتفاق السلام، برعاية البشير، ونظيره الأوغندي، يوري موسفيني، تحت مظلة الهيئة الحكومية للتنمية بشرقي إفريقيا (إيغاد).

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وفي 5 فبراير / شباط الماضي، وقعت حكومة إفريقيا الوسطى و14 حركة مسلحة اتفاق سلام بالأحرف الأولى في الخرطوم، ثم بشكل نهائي في بانغي بعدها بيوم واحد.

وأضاف، "سنتواصل مع القوى الرافضة للحوار من أجل الاستقرار السياسي".

وتابع، "العمل تضامني، ويتطلب تضافر الجهود وإحكام التنسيق بين الوزارات والمؤسسات".

وأعلن الرئيس السوداني عمر البشير، في 22 فبراير / شباط الماضي حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة عام، وحل حكومة الوفاق الوطني وحكومات الولايات، كما دعا البرلمان إلى تأجيل النظر في التعديلات الدستورية.

ومنذ 19 ديسمبر / كانون الأول الماضي، تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلا، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة العفو الدولية، 11 فبراير، إن العدد بلغ 51 قتيلا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.