ارتفاع ضحايا هجمات النظام السوري على إدلب إلى 12 قتيلا

إدلب / أشرف موسى / الخليج 365

ارتفع عدد قتلى المدنيين في مناطق خفض التصعيد بمحافظة إدلب السورية، إلى 12 قتيلا، جراء الغارات العنيفة التي شنتها قوات النظام السوري أمس، على المناطق المأهولة بالسكان المدنيين.

وبحسب مراسل الخليج 365، فإن قوات النظام السوري كثفت غاراتها أمس، على مركز مدينة إدلب وبلدتي "خان شيخون" و"سراقب" وقرية "أم جلال".

وطيلة ليلة أمس قامت فرق الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) بأعمال البحث والإنقاذ، وانتشلت جثث 12 قتيلا من تحت الأنقاض، وأسعفت 45 جريحا.

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وتزايدت مؤخرا هجمات قوات نظام بشار الأسد والمجموعات الإرهابية الموالية لإيران على منطقة "خفض التصعيد"، منتهكة اتفاق "سوتشي".

وتسببت الهجمات البرية والجوية على منطقة "خفض التصعيد" بمقتل 138 مدنيا وجرح أكثر من 425 آخرين منذ مطلع العام الجاري.

واتفاق سوتشي أبرمته تركيا وروسيا في 17 سبتمبر / أيلول 2018 بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب.

وسحبت المعارضة السورية أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق، في 10 أكتوبر / تشرين الأول 2018الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.