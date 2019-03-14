"لا".. قناة تلفزيونية جديدة رفضًا للتعديلات الدستورية بمصر

إسطنبول / صهيب قلالوة، تسنيم النخيلي، محمد الشيخ يوسف / الخليج 365

قال "أيمن نور"، مرشح الرئاسة المصرية الأسبق، إنه "سيتم الأحد المقبل افتتاح قناة جديدة بإسم "لا"، حيث بدأت بثها التجريبي".

وتابع في تصريح للأناضول أن "أهم القضايا التي جعلتنا نتجه نحو تأسسيس هذه القناة، هو إجراء التعديلات الدستورية مؤخراً في مصر، حيث وصلنا أكثر من 50 ألف رسالة من الشعب المصري لرفض التعديلات الدستورية".

وأضاف نور "وهي تعتبر أول قناة معارضة تفاعلية، وهي تبث من قلب أوروبا، وتحديدا من بلجيكا، ولها شركة إنتاج في إسطنبول، وتعتمد بشكل رئيسي على نوع من أنواع التفاعل من المتابعين، حيث لن يكون فيها مذيعون ولا برامج".

وأكد بأن "هدف القناة هو التعبير عن آراء الشارع العربي فيما يخص قضاياه، ولن تقتصر على الجانب المصري فقط، مثل صفقة القرن، والاعتداء على المقدسات في القدس، ومقتل جمال خاشقجي، وعن بعض الانتهاكات التي ترتكبها دولة الإمارات".

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وأشار إلى أن "القناة تفاعلية، وكل دورها أن تعالج آراء المشاهدين وتعالجها، شريطة أن تكون بعيدة عن العنف أو التطرف أو الدعوة إليهما، أو كراهية الأديان أو الأشخاص".

وأوضح "القناة هي الأولى من نوعها في العالم العربي، لتشجيع المواطن العربي في التعبير عن رأيه".

ونوّه إلى أن "تردد القناة هو V 11315، على مدار قمر النايل سات".

وشبكة راديو وتلفزيون الشرق هي شركة بريطانية مملوكة للمصري أيمن نور، وتشمل قنوات الشرق، الشرق الأوسط، لا.

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