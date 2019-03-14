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الخليج - حسن القبيسي
لم يستطيع الاستاذ سعيد مشهور مدير اذاعة أبها إخفاء الحزن والذي وضح تعابير وجهه ونبرات صوته ، وأكد في حديثة لصحيفة الخليج الالكترونية أنه عمل سنوات عديدة مع الزميل والاستاذ الراحل “يحي ال سالم” رحمه الله ، وقد كنا نحتلف أحباناً ونتفق أحياناً آخرى ، ولكن كان همه وهدفه نقل صورة مميزة وتقديم عمل يليق بمكانه منطقة عسير في قلبه والتي كان يسعى لنقل كل ما هو جميل عنها .
وأضف “سعيد مشهور” لم استطيع ان اتكلم معه باسمه فقط وذلك تقديراً لسنه ولعمله فكانت اتكلمه مع بلقب الاستاذ سالم او ابا عبدالعزيز ،
موضحاً أن العزاء لجميع إعلاميي منطقة عسير لا يقتصر على شخص دون الآخر ، داعياً الله له بالرحمة والمغفرة ، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان .
كانت هذه تفاصيل خبر مدير إذاعة أبها فقدنا شخصاً كان ينقل كل ما هو جميل عن منطقة عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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