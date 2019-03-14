مدير إذاعة أبها فقدنا شخصاً كان ينقل كل ما هو جميل عن منطقة عسير

الخليج - حسن القبيسي

لم يستطيع الاستاذ سعيد مشهور مدير اذاعة أبها إخفاء الحزن والذي وضح تعابير وجهه ونبرات صوته ، وأكد في حديثة لصحيفة الخليج الالكترونية أنه عمل سنوات عديدة مع الزميل والاستاذ الراحل “يحي ال سالم” رحمه الله ، وقد كنا نحتلف أحباناً ونتفق أحياناً آخرى ، ولكن كان همه وهدفه نقل صورة مميزة وتقديم عمل يليق بمكانه منطقة عسير في قلبه والتي كان يسعى لنقل كل ما هو جميل عنها .

وأضف “سعيد مشهور” لم استطيع ان اتكلم معه باسمه فقط وذلك تقديراً لسنه ولعمله فكانت اتكلمه مع بلقب الاستاذ سالم او ابا عبدالعزيز ،

موضحاً أن العزاء لجميع إعلاميي منطقة عسير لا يقتصر على شخص دون الآخر ، داعياً الله له بالرحمة والمغفرة ، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان .