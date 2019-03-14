9 إصابات إثر #حريق في “تقنية البنات” بـ #القصيم

صحيفة الخليج الالكترونية

نشب اليوم حريق في الكلية التقنية العالمية للبنات بمدينة بريدة الواقعة على طريق أبو بكر الصديق “رضي الله عنه”، ونتج عنه 9 إصابات بين الخفيفة والمتوسطة، تم علاج 4 منها في الموقع وتحويل 5 حالات إلى المستشفى.

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وصرح المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم محمد بن عبدالله الجعيثن، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة القصيم تلقت بلاغاً بعد ظهر اليوم يفيد بوجود حريق في الكلية التقنية العالمية للبنات بمدينة بريدة، وتم توجيه خمس فرق إسعافية وفرقتين “عناية” إلى الموقع حيث وصلت في زمن استجابة 6 دقائق .

وأضاف الجعيثن أن كافة الجهات ذات العلاقة شاركت ‏بالموقع، حيث قامت الفرق الإسعافية بعلاج أربع حالات ‏خفيفة في الموقع وتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة لهن، كما تم نقل أربع حالات متوسطة إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر وحالة واحدة عن طريق جهات أخرى لاستكمال العلاج اللازم، وكافة الحالات التسع مطمئنة.