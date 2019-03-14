سوق_الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8582.88 نقطة

الخليج - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 56.20 نقطة ليقفل عند مستوى 8582.88 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 185 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 137 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 115 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 64 شركة على تراجع.

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وكانت أسهم شركات “الخضري، وفرة، ميدغلف للتأمين، أسمنت تبوك، أسمنت القصيم” الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات “الخزف السعودي، سافكو، الأهلية، صناعات كهربائية، وملاذ للتأمين” فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و3.59% .

فيما كانت أسهم شركات “كيان السعودية، زين السعودية، دار الأركان، الإنماء، التصنيع” هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات “الراجحي، سابك، الأهلي، الإنماء، وكيان السعودية” هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو”، اليوم، منخفضاً 3.17 نقطة ليقفل عند مستوى 3681.32 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 700 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 51 ألف سهم تقاسمتها 112 صفقة.