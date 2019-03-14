التعليم: إعلان #حركة_النقل_الخارجي للمعلمين والمعلمات والنسبة 19.73٪

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الخميس، حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات للعام الحالي 1440، وبلغت النسبة العامة للمنقولين والمنقولات في الحركة (19.73) في المائة.

كما بلغت نسبة المنقولين منهم على الرغبة الأولى 60.84، وعلى الرغبة الثانية 6.36، وعلى الرغبة الثالثة 3.75، ونسبة المنقولين منهم على بقية الرغبات 29.05، ولم الشمل 8.5.

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وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أنه يمكن للمتقدمين والمتقدمات الاستعلام عن نتيجة الحركة للمتقدمين، من خلال حساباتهم في نظام نور، وإتاحة الاعتراض على نتيجة النقل إلكترونياً خلال عشرة أيام ابتداءً من يوم الأحد القادم.

وأضافت أن الحركة التزمت بالقواعد والضوابط المنظمة لنقل المعلمين والمعلمات؛ تحقيقاً لمبدأ العدل والمساواة بين المتقدمين كافة، وعدم الاستثناء بأي حال من الأحوال، والعمل على تحقيق الاستقرار النفسي لشاغلي الوظائف التعليمية وتقديم خدمة للمعلمين والمعلمات مع التأكيد على مصلحة أبنائنا الطلاب وتأمين التعليم المناسب لهم في بلادنا الغالية.

وقدّمت الوزارة التهاني والتبريكات للمعلمين والمعلمات المشمولين في حركة النقل الخارجي، والأمنيات لجميع المعلمين والمعلمات بالتوفيق في تقديم رسالتهم السامية على أكمل وجه.