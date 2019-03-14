«المسند» يوجه نصيحة للرعاة في الصحراء لتفادي تأثير التقلبات الجوية

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نصح الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، أهل الحلال والرعاة في الصحراء، ومن لديهم كرفانات أن يُدعّموها بعوارض حديدية جانبية.
وأوضح المسند، أن هذه الدعوة تأتي تزامناً مع شهري الاضطرابات الجوية، التي تكون أحياناً عنيفة خلال شهري مارس وأبريل، مضيفاً أن هذه العوارض قد تفيد في منع انقلاب الكرفانات؛ جراء الرياح الشديدة، التي تنتاب الطقس خلال فصل الربيع.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أصدرت عدة تنبيهات عن نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، وتؤدي لشبه انعدام الرؤية الأفقية في معظم مناطق المملكة.
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