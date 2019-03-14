شكرا لقرائتكم خبر عن حادث مأساوي بـ«الجبيل».. وفاة طفل اختناقاً داخل صندوق بمنزله والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الجبيل:

شهدت مدينة الجبيل الصناعية حادثاً مأساوياً راح ضحيته طفل اختناقاً داخل صندوق بمنزله.

وكان عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قد تداولوا أمس الأربعاء، صوراً للطفل، مطالبين بالمساعدة في العثور عليه، بعد أن فقده ذووه في إحدى الحدائق بمدينة الجبيل الصناعية.

وبعد ساعات من تداول صورة الطفل، عثرت عليه عائلته في وقت متأخر، مُتوفى اختناقاً داخل صندوق بالمنزل.