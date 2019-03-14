شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا كافحت «البيئة» حشرة «البعوض» في جازان والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - جازان:
أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ثلاثة آلاف سمكة من نوع “الجامبوزيا” في سد وادي جازان؛ بهدف مكافحة اليرقات المائية وحشرة البعوض الناقلة للأمراض والقضاء عليها.
وأوضح المدير العام للإدارة العامة للثروة السمكية بالوزارة الدكتور علي الشيخي أن أسماك “الجامبوزيا” تتغذى على اليرقات المائية الضارة التي تنتشر في السد؛ ما يؤدي إلى الحفاظ على مياهه والبيئة من حوله، مضيفاً أنَّ هذه الخطوة تأتي من منطلق الحرص على تعزيز المكافحة الحيوية للسدود والبحيرات الطبيعية.
وتابع أن سمكة “الجامبوزيا”، والمعروفة بسمكة “البعوض”، تعيش في المياه العذبة وتتأقلم مع درجات الحرارة العالية، وتتكاثر مرات عدة في السنة الواحدة، وقد أُدخلت في مياه كثيرٍ من البلدان بوصفها وسيلة ناجحة للمحاربة الحيوية للبعوض.
كانت هذه تفاصيل خبر هكذا كافحت «البيئة» حشرة «البعوض» في جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.