شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. مجزرة بحق الضبان في صحراء المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو، يظهر صيد وقتل المئات من حيوانات الضب في صحراء المملكة، فيما تفاخر القائمون على المجزرة بقتلها بهذه الطريقة المروعة، التي تهدد هذا الحيوان بالانقراض.
وندد متداولو المقطع، بهذه الممارسات غير المسؤولة من قبل البعض، وطالبوا الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم لمنع هذه الممارسات التي تهدد التوازن البيئي في المنطقة.
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