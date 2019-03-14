شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تحقق في خروج سعودي ممنوع من السفر عبر منفذ السالمي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض: بدأت وزارة الداخلية الكويتية ممثلة بقطاع أمن المنافذ تحقيقات بشأن خروج سعودي من البلاد عبر منفذ السالمي دون تدوين اسمه في الحاسب الآلي. وأبلغ مصدر أمني «الراي» الإلكترونية أن المواطن السعودي مطلوب ضبطه على خلفية عدة قضايا، كما أنه على قائمة الممنوعين من السفر.

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