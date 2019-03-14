قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الخميس (14 مارس آذار) إن 13 شخصا على الأقل قُتلوا في قصف على مدينة إدلب، التي تسيطر عليها المعارضة، بطائرات الجيش السوري مدعومة بطائرات روسية.
وتُظهر تسجيلات فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس وأمس الأربعاء (13 مارس آذار) أشخاصا يرتدون الزي المموه الخاص بالدفاع المدني (الخوذ البيضاء) ينتشلون رجلا من بين أنقاض مبنى وينقلون جرحى.
ويظهر أحد التسجيلات رجلا مصابا يقول إن غارات جوية ضربت سجنا بالمدينة وقتلت حراسا ومعتقلين. وقال سكان إن عشرات السجناء فروا.
كانت هذه تفاصيل خبر المرصد السوري: مقتل 13 على الأقل في قصف على إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.