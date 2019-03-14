دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

لو كنت تستخدم دروب بوكس على عدة أجهزة تخصك وتقوم بالمزامنة فيما بينها ولديك فقط حساب مجاني، عليك أن تعلم أن دروب بوكس ألغت توفر الخاصية على عدد غير محدود من الأجهزة وأصبحت متاحة فقط لثلاثة أجهزة للحساب المجاني.

إن كنت ترغب باستخدام المزامنة على أكثر من ثلاثة أجهزة فإنه عليك الحصول على اشتراك مدفوع بسعر يبدأ من 8.25 دولار شهرياً.

والجدير بالانتباه إلى أن هذا التقييد لا يعمل بمفعول رجعي، بالتالي لو كنت قد بدأت المزامنة مع أكثر من ثلاثة أجهزة قبل مارس 2019 فإنه سيستمر بالعمل لديك بشكل طبيعي، بينما المستخدمين الجدد لن يتمكنوا من المزامنة سوى مع ثلاثة أجهزة لديهم للحساب المجاني الواحد. ويشمل قيد الأجهزة الثلاثة مهما كان نوعها حاسب أو هاتف أو لوحي.

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وإن أردت المزامنة مع أكثر من ثلاثة أجهزة وبدون الحصول على عضوية مدفوعة، يتوجب عليك إزالة أحد الأجهزة من قائمة المزامنة لإضافة جهاز جديد آخر بدلاً عنه.

الجدير بالذكر أن دروب بوكس لديها 500 مليون مستخدم مسجل، لكن فقط 2.5 مليون مستخدم لديه عضوية مدفوعة، وبالطبع مثل هذه المزايا ستدفع البعض للإشتراك إن كان يهمه الحصول على ملفاته من أي جهاز يستخدمه فورياً.

التدوينة دروب بوكس تقيد الحساب المجاني ليعمل على 3 أجهزة فقط ظهرت أولاً على عالم التقنية.