انت الان تتابع مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين في انفجار جنوب إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

انفجار أرشيفية

أعلن المتحدث باسم منظمة الطوارئ في إيران، مجتبى خالدي، اليوم الخميس، وقوع انفجار في خط أنابيب للغاز في مدينة الأهواز بجنوب البلاد، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين. وقال خالدي، وفقا لقناة روسيا اليوم: «إن الانفجار سببه تسرب الغاز في منطقة أوتوستراد الأهواز بميناء ماهشهر، فأدى إلى مقتل 5 أشخاص وجرح 6 آخرين»، مضيفا أن الانفجار أدى إلى اندلاع النيران، حيث يعمل رجال الإطفاء على إخمادها، مشيرًا إلى أنه تم نقل الجثث والمصابين للمستشفى، لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة.

يذكر أنه لقي عشرة أشخاص حتفهم وأصيب آخرون، جراء انفجار في شمال شرقي إيران، وفقا لسكاي نيوز. وقالت وكالة فارس الإيرانية، إن سبب الحادث هو انفجار غلاية في منطقة سكنية بمدينة مشهد، مضيفة أن الانفجار دمر ثلاثة مبانٍ سكنية تماما، كما ألحق أضرارا بخمسة عشر منزلا في المنطقة. وأوضحت صورة نشرتها الوكالة الإيرانية