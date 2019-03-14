إكتشاف مومياء عمرها 1500 عامًا بـ"حذاء أديداس"

أعلن علماء الآثار العثور على مومياء يصل عمرها إلى 1500 سنة، داخل أحد الكهوف في منطقة "ألتاي" الجبلية بدولة منغوليا.

وأوضح علماء الآثار إن المومياء المكتشفة والتي كانت ملفوفة في ثوب من "الخيش"، هي الأولى من نوعها في منطقة آسيا الوسطى.

وقال بي. شوخباتار الباحث في متحف "خوفد" بمنغوليا، إن المومياء لا تعود لشخص من النخبة، والراجح أن تكون لامرأة، بالنظر إلى عدم وجود قوس الرماية داخل القبر.

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وأضاف أن عملية إزالة الثوب عن المومياء تجري بعناية فائقة، وبمجرد انتهاء هذه العملية، سيكون الباحثون قادرين على تحديد الجنس، على نحو أكثر دقة.

وتعقيبًا على هذا الاكتشاف الأثري، أبدى معلقون على صور المومياء ما قالوا إنها شكوك مشروعة، لأن حذاء المومياء يبدو شبيها بما تصنعه "أديداس" في عصرنا.

وذهبت ترشيحات العلماء الأولية إلى أن المومياء تعود إلى القرن السادس لميلاد المسيح.