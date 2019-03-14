متى يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في الأردن؟

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة يعود العمل بالتوقيت الصيفي في المملكة اعتبارا من منتصف ليلة "الخميس/الجمعة" الموافق 28 آذار الجاري وذلك بتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة وبذلك فان فرق التوقيت المحلي عن ساعة غرينتش العالمية في لندن سيكون 3+ ساعات بينما كانت أثناء العمل في التوقيت الشتوي +2 ساعتين. وكان مجلس الوزراء قرر في بلاغ أصدره بوقت سابقا اعتماد التوقيت الصيفي بتقديم الساعة 60 دقيقة اعتبارا من منتصف ليلة آخر يوم خميس من شهر آذار من كل عام.

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