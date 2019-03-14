وزير الاوقاف يستجيب لمطالب "فلسطين النيابية" حول خطبة الجمعة

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة ثمنت لجنة فلسطين النيابية استجابة وزير الأوقاف والشؤون المقدسات الاسلامية الدكتور عبدالناصر ابو البصل لطلب اللجنة المتعلق باستمرارية توجية الأئمة والوعاظ للحديث عن القدس الشريف ومكانت المسجد الأقصي المبارك وتخصيص خطبة يوم غد الجمعة للحديث عن الدور الاردني في الدفاع عن القدس الشريف والمقدسات الاسلامية والمسيحية. وقال رئيس اللجنة النائب المحامي يحيى السعود في بيان صادر عن اللجنة الخميس ان اللجنة تقدر عاليا وتدعم موقف وزير الاوقاف في اطلاع الراي العام الاردني واللجنة النيابية بشكل مستمر على آخر المستجدات والاحداث في المسجد الاقصي المبارك بما فيه باب الرحمة . اقرأ أيضاً : خلال "نبض البلد".. تلويح نيابي بطرح الثقة في الحكومة - فيديو واكد السعود على أهمية الدور الكبير الذي تقوم به الوزارة والجهود التي تبذلها تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لمواجهة غطرسة سلطات الاحتلال، ومحاولات النيل من المسجد الاقصي والمقدسات الاسلامية والمسيحية. ودعا السعود باسم لجنة فلسطين الحكومة لتحمل مسؤولياتها و التصدي لمخططات الاحتلال. وختم السعود حديته نحي صمود المقدسيين والمرابطين في المسجد الاقصي وستبقى القدس عربية وعاصمة فلسطين .

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