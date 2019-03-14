شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: أمريكا تسير بشكل جيد فى محادثات التجارة مع الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الخميس إن الولايات المتحدة تسير بشكل جيد جدا فى محادثات التجارة مع الصين، لكنه لا يمكنه أن يؤكد أنه سيتم الوصول إلى اتفاق نهائى.

ومتحدثا إلى الصحفيين فى البيت الأبيض، قال ترامب إن إدارته تحصل على ما يجب أن تحصل عليه فى المحادثات.