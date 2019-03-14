وفد من الكونغرس الأمريكي يزور السودان السبت المقبل

ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أن الزيارة تستمر لمدة ثلاثة أيام.

أن الوفد سيلتقي خلال الزيارة، رئيس وقيادات المجلس الوطني ورئيس مجلس الوزراء القومي ومدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني، إضافة لوزيري العدل والخارجية وعدد من المسؤولين الآخرين بالدولة.

​يذكر أن هذه هي الزيارة لوفد الكونغرس الأمريكي للخرطوم منذ شهر مايو/ أيار من العام الماضي، حيث زار وفد مماثل الخرطوم وناقش عدة ملفات.

وناقش الوفد خلال الزيارة السابقة عدة ملفات مع مساعد رئيس الجمهورية د. فيصل حسن إبراهيم، في لقاء جمعهما، في العاصمة الخرطوم بحضور وزير الثروة الحيوانية بشاره أرور.