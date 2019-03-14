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قالت يانا خضور المسؤولة في هيئة المصالحة الوطنية السورية، أن نحو 40 ألف شخص ممن استخدموا السلاح ضد الدولة السورية تمت تسوية أوضاعهم والتزوموا بعدم المشاركة مجددا مع الجماعات المسلحة غير الشرعية".
© Sputnik . Morad Saeed
وتابعت خضور أن 16 ألف تقرير وطلب حول المفقودين تم رفعها للجهات المعنية، إضافة إلى 237 طلبا لتحرير المخطوفين قدمتها الجماعات المسلحة للإفراج عن عناصر لها لدى الجهات الرسمية السورية.
وأشارت المسؤولة السورية إلى أن الهيئة على أتم الاستعداد من أجل استقبال اللاجئين القادمين من مخيم الركبان وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرة إلى أن جميع المواطنين من الذين تمت تسوية أوضاعهم يمكنهم الحصول على الوثائق اللازمة بشكل مبسط وسلس.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤولة: تسوية الأوضاع شملت 40 ألف مسلح سوري و6000 امرأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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