مسؤولة: تسوية الأوضاع شملت 40 ألف مسلح سوري و6000 امرأة

قالت يانا خضور المسؤولة في هيئة المصالحة الوطنية السورية، أن نحو 40 ألف شخص ممن استخدموا السلاح ضد الدولة السورية تمت تسوية أوضاعهم والتزوموا بعدم المشاركة مجددا مع الجماعات المسلحة غير الشرعية".

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وتابعت خضور "وبفضل التعاون مع الجهات المختصة، حصلت نحو 6000 امرأة ممن كن في المناطق التي وقعت تحت سيطرة الجمعات الإرهابية المسلحة على تسوية لأوضاعهن وحصلن على حق العيش الكريم والحياة الآمنة على أرض الوطن".

وتابعت خضور أن 16 ألف تقرير وطلب حول المفقودين تم رفعها للجهات المعنية، إضافة إلى 237 طلبا لتحرير المخطوفين قدمتها الجماعات المسلحة للإفراج عن عناصر لها لدى الجهات الرسمية السورية.

وأشارت المسؤولة السورية إلى أن الهيئة على أتم الاستعداد من أجل استقبال اللاجئين القادمين من مخيم الركبان وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرة إلى أن جميع المواطنين من الذين تمت تسوية أوضاعهم يمكنهم الحصول على الوثائق اللازمة بشكل مبسط وسلس.