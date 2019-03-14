شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الإعلامي «الميموني» وابنه في حادث مروري مروع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - المدينة المنورة:

انتقل إلى رحمة الله فجر اليوم (الخميس) بالمدينة المنورة الإعلامي الزميل سلطان الميموني؛ إثر حادث مروري مروع تعرض له هو وزوجته وابناهما بطريق حفر الباطن، حيث تُوفي الميموني وابنه الأكبر نواف، فيما أُدخلت زوجته وابنه الآخر إلى العناية المركزة بمستشفى حفر الباطن.

ومن المتوقع أن يصل جثمانا الميموني وابنه إلى المدينة المنورة غداً (الجمعة)، للصلاة عليهما بالمسجد النبوي الشريف ودفنهما ببقيع الغرقد.