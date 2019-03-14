انت الان تتابع مقتل 21 داعشيًا في هجوم انتحاري بـ«الباغوز» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تفجير في سوريا- أرشيفية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بمقتل 21 عنصرا من تنظيم «داعش» الإرهابي في هجوم انتحاري شنته عناصر التنظيم على قوات سوريا الديمقراطية «قسد» في منطقة مزارع «الباغوز» بريف دير الزور الشرقي، إذ قال المرصد وفقا لقناة العربية الإخبارية «إن 5 عناصر على الأقل من تنظيم داعش الإرهابي، فجروا أنفسهم بأحزمة ناسفة، وعربات مفخخة، مما أسفر عن مقتل 11 عنصرا على الأقل من سوريا الديمقراطية، وإصابة آخرين بجروح خطيرة، تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم».

وقُتل 16 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي، في اشتباكات لا تزال مستمرة بين الطرفين؛ في محاولة لتحقيق مزيد من التقدم، وإجبار من تبقى من التنظيم على الاستسلام أو الخروج من أنفاقه وخنادقه التي يتوارى فيها. وأشار المرصد إلى تقدم قوات سوريا الديمقراطية في عدد من النقاط ضمن منطقة مزارع الباغوز، وتثبيت السيطرة

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