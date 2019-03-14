انت الان تتابع مقتل 21 داعشيًا في هجوم انتحاري بـ«الباغوز» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تفجير في سوريا- أرشيفية
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بمقتل 21 عنصرا من تنظيم «داعش» الإرهابي في هجوم انتحاري شنته عناصر التنظيم على قوات سوريا الديمقراطية «قسد» في منطقة مزارع «الباغوز» بريف دير الزور الشرقي، إذ قال المرصد وفقا لقناة العربية الإخبارية «إن 5 عناصر على الأقل من تنظيم داعش الإرهابي، فجروا أنفسهم بأحزمة ناسفة، وعربات مفخخة، مما أسفر عن مقتل 11 عنصرا على الأقل من سوريا الديمقراطية، وإصابة آخرين بجروح خطيرة، تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم».
وقُتل 16 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي، في اشتباكات لا تزال مستمرة بين الطرفين؛ في محاولة لتحقيق مزيد من التقدم، وإجبار من تبقى من التنظيم على الاستسلام أو الخروج من أنفاقه وخنادقه التي يتوارى فيها. وأشار المرصد إلى تقدم قوات سوريا الديمقراطية في عدد من النقاط ضمن منطقة مزارع الباغوز، وتثبيت السيطرة
وقُتل 16 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي، في اشتباكات لا تزال مستمرة بين الطرفين؛ في محاولة لتحقيق مزيد من التقدم، وإجبار من تبقى من التنظيم على الاستسلام أو الخروج من أنفاقه وخنادقه التي يتوارى فيها.
وأشار المرصد إلى تقدم قوات سوريا الديمقراطية في عدد من النقاط ضمن منطقة مزارع الباغوز، وتثبيت السيطرة فيها، ما دفع تنظيم داعش الإرهابي إلى تنفيذ هجمات انتحارية.
كانت مصادر أهلية قد أفادت الإثنين الماضي، مقتل أكثر من 50 شخصا في غارات للتحالف الدولي على مخيم الباغوز بريف دير الزور الشرقي في سوريا.
ونقلت وكالة «سانا» الرسمية عن مصادر، إن طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ارتكب مجزرة واستشهد فيها أكثر من 50 شخصا غالبيتهم أطفال ونساء في مخيم الباغوز بريف دير الزور الشرقي. (التفاصيل)
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