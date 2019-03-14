انت الان تتابع بدوي: الجزائر فوق الجميع.. ونمر بفترة حساسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
رئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي
قال رئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي، إن بلاده تمر بفترة حساسة، وبدأت مشاورات لتشكيل حكومة تكنوقراط مفتوحة لكل الكفاءات، والمؤتمر الوطني للإصلاحات السياسية سيبدأ العمل بعد تشكيل الحكومة، مضيفا: "نجري محادثات لتشكيل حكومة جديدة، وعلى أن الحكومة الجديدة ستكون حكومة خبراء، ووعد بأن يمثل الشباب في الحكومة الجديدة، وإن تأجيل الانتخابات الرئاسية جاء استجابة لإرادة الشعب، وستخضع لإشراف لجنة مستقلة، كما أن الحكومة منفتحة على إجراء حوار بشأن كل القضايا، وحث المعارضة على قبول الحوار، والإعلام سيلعب دورا في المؤتمر الوطني للإصلاحات السياسية".
وذكر بدوي، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن الساحة الوطنية تشهد حركة سياسية خاصة سلمية وحضارية للتعبير عن انشغالات المواطنين وتطلعاتهم، شهد لها العالم أجمع للمستوى الراقي، كما شهد بحضارية ووعي المواطن الجزائري في التعبير عن مطالبه، وهو الأمر الذي تجاوب معه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتفهم كبير ترجمته
وذكر بدوي، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن الساحة الوطنية تشهد حركة سياسية خاصة سلمية وحضارية للتعبير عن انشغالات المواطنين وتطلعاتهم، شهد لها العالم أجمع للمستوى الراقي، كما شهد بحضارية ووعي المواطن الجزائري في التعبير عن مطالبه، وهو الأمر الذي تجاوب معه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتفهم كبير ترجمته الرسالة الذي وجهها للأممة لتنفيذ طموحات الشعب بكل أطيافه.
وتابع: "من الواجب علينا جميعا التحلي بالرصانة والعمل في هدوء، وترسيخ الثقة بيننا وكسر حواجز الظن والتشكيك الذي يراوض البعض في صدق النيات ونبل المساعي، والإيمان العميق بأن الجزائر فوق الجميع، ولا طموح يسمو فوق طموح الشعب ولا قدسية تعلو على قدسية الوطن".
وأوضح: "يتعين علينا العمل بجد وصدق، وبتكاتف جهود الجميع دون إستثناء، ولا يخفى عليكم أن الوضع العام للبلاد يشهد ظرفا حساسا ومتميزا".
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