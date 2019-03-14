تبادل التراشق مستمر.. نتنياهو يشن هجوما حادا جديدا على أردوغان

دبي - بواسطة محمد فارس © AMIR COHEN رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهوتبادل التراشق مستمر.. نتنياهو يشن هجوما حادا جديدا على أردوغان

استمرارا لجولة جديدة من المواجهة الحادة بين الطرفين، شن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هجوما آخر على الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وقال نتنياهو، في سلسلة تغريدات نشرها اليوم الأربعاء على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" باللغة الإنجليزية: "أردوغان، الديكتاتور الذي يضع عشرات آلاف منافسيه السياسيين في السجن ويرتكب إبادة جماعية بحق الأكراد ويحتل قبرص الشمالية، يلقي لي ولإسرائيل وجيش الدفاع الإسرائيلي مواعظ حول الديمقراطية وأخلاقيات الحرب. كم هذا مضحك".

وأضاف نتنياهو: "من الأفضل ألا يتدخل في شؤون القدس، عاصمتنا على مدار 3000 سنة. إن أردوغان لا يمكنه إلا أن يتعلم منا كيف يجب احترام كل الديانات وحماية حقوق الإنسان".

ومنذ الثلاثاء الماضي اندلع بين نتنياهو وأردوغان تصعيد حاد جديد مصحوب باتهامات وشتائم متبادلة بدأ إثر تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي التي قال فيها إن إسرائيل ليسن دولة لجميع مواطنيها وإنما فقط لليهود.

وفي وقت سابق من الأربعاء وصف أردوغان، في كلمة ألقاها بأنقرة، نتنياهو "بالظالم الذي يقتل الأطفال الفلسطينيين وهم بعمر السبع سنوات"، داعيا إياه إلى العودة إلى رشده.

تراشق كلامي جديد بين أردوغان ونتانياهو

من Sky News Arabia

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المصدر: RT