دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Asus تعلن رسمياً عن هاتفي Zenfone Max Shot وZenfone Max Plus M2 ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة Asus اليوم عن هاتفي Zenfone Max Shot وZenfone Max Plus M2، حيث طور كلا الهاتفين من فريق Asus في البرازيل، كما يأتي كلا الهاتفين مع رقاقة Snapdragon SiP 1 من كوالكوم.

ويتوافق التصميم في كلا الهاتفين تقريباً، إلا أن هاتف Max Shot يضم كاميرة مميزة بمستشعر 8 ميجا بيكسل مع عدسات واسعة الزوايا في الجهة الخلفية، بينما يأتي هاتف Max Pus M2 مع فلاش.

كما يأتي هاتف Max Plus M2 بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 32 جيجا بايت، من جانب أخر ينطلق هاتف Max Shot بإختيارين بين 3 أو 4 جيجا بايت رام في الذاكرة العشوائية، و32 أو 64 جيجا بايت في السعة التخزينية، كما يدعم كلا الهاتفين بطاقة ذاكرة خاريجة micro SD.

ومن المقرر أن يدعم كلا الهاتفين خط إنتاج كوالكوم الجديد من معالج Qualcomm SiP، حيث يأتي خط إنتاج كوالكوم الجديد بتصميم يدعم جميع المكونات في نظام واحد مع حجم أصغر لرقاقة المعالج، يدعم توفير مساحة لمكونات الأجهزة الأخرى للهاتف.

وتأتي رقاقة المعالج Qualcomm SiP بدقة تصنيع 14 نانومتر، التي تحاكي رقاقة Snapdragon 450 ثماني الأنوية مع سرعة 1.8GHz، وكرت شاشة Adreno 506.

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ويضم هاتف Max Shot كاميرة رئيسية مع مستشعر 12 ميجا بيكسل، ومستشعر 8 ميجا بيكسل وعدسات واسعة، ومستشعر 5 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

بينما يأتي هاتف Max Plus M2 مع مستشعر رئيسي 12 ميجا بيكسل ومستشعر لعمق التصوير بدقة 5 ميجا بيكسل، بينما يضم كلا الهاتفين مستشعر 8 ميجا بيكسل في الجهة الأمامية مع فلاش LED.

ومن المقرر أن ينطلق كلا الهاتفين مع بطارية بقدرة 4000 mAh، مع منفذ microUSB للشحن، ونظام Android 8.1 Oreo، أيضاً ينطلق هاتف Zenfone Max Shot بسعر 350 دولار، بينما يأتي هاتف Zenfone Max Plus M2 بسعر 340 دولار، ويتوفر كلا الهاتفين بألوان الأحمر الأزرق، الأسود، إلى جانب الفضي.

المصدر

هذا الموضوع Asus تعلن رسمياً عن هاتفي Zenfone Max Shot وZenfone Max Plus M2 ظهر على التقنية بلا حدود.