دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي ليس فيسبوك وانستغرام فقط.. مستخدموا جوجل يعانون من هذا العطل أيضًا

عانى مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي، ليلة أمس الأربعاء، من عطل في منصتي فيسبوك وانستغرام وكذلك تطبيقيهما ولكن الأمر امتد أيضًا لمحرك البحث الأشهر عالميًا، جوجل.

فنشرت صحيفة جارديان البريطانية شكاوى بعض مستخدمي الحسابات البريدية الخاصة بجوجل Gmail من بعض المشاكل التقنية أدت لخروجهم من الحساب البريدي لبعض الوقت.

ومن جانبهم، نشر محرك البحث جوجل بيانًا، أشار عبره إلى إنهم يتحققون فيما يُثار عن وجود مشاكل في الحساب البريدي Gmail وسيقدمون المزيد من المعلومات عن ذلك في وقت لاحق قبل أن يعلنوا عن تعاملهم مع المشاكل التقنية.

وطلبت شركة جوجل من مليار شخص حول العالم يستخدمون الحساب البريدي Gmail التحقق من بياناتهم، منوهة إلى إنهم ربما يعانون بعض الشيء في الوصول لملفاتهم وإرفاقها في الرسائل البريدية حتى حل المشكلة بصورة نهائية.

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