مجددا... نتنياهو يهدد حماس

جاءت تصريحات نتنياهو خلال مراسم إحياء قتلى الجيش الإسرائيلي الذين مكان دفنهم غير معروف، ظهر اليوم، الخميس، حيث أضاف عبر تغريدات في صفحته الرسمية على "تويتر"، قائلا:
هذا هو واجب أخلاقي طبع فيّ وفي رجال الأجهزة الأمنية، وفي قادة جيش الدفاع وجنوده وفي روح شعبنا.
وتابع نتنياهو مهددا حركة "حماس"، التي تحتجز أربعة من الإسرائيليين كأسرى حرب، اثنين من العسكريين، وآخرين من المدنيين، منذ عام 2014، قائلا: لن نتنازل عن استعادة قتلانا حتى لو استمرت المهمة المقدسة عشرات السنين، لأجل إخوتنا وأخواتنا في السلاح، يهود ودروز ومسيحيين ومسلمين وشركس.
يشار إلى أنه منذ الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، المعروفة باسم "الجرف الصامد" (يوليو/ تموز 2014)، تحتجز حركة حماس أربعة من الإسرائيليين، اثنين منهم عسكريين، وآخرين مدنيين، أحدهم إسرائيلي من عرب 48، ويدعى هشام السيد، وآخر من أصل إثيوبي، ويدعي إفراهام منغستو.
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