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© REUTERS / Stephanie McGehee
وأضاف "لهؤلاء السياسيين المتزلفين نقول هذا الحكم بوجهكم أولا، أما لأمير الكويت ووزير خارجيتها وسفيرها في لبنان ومن بعدها لكل الشعب الكويتي كل المحبة والاحترام".
وأثارت مقابلة الإعلامي سالم زهران على قناة المنار، موجة ردود أفعال واسعة، بعد قوله إن "أمير الكويت تعرض لضغوطات أمريكية في ملف عقود النفط".
وكان النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية، سمير حمود، أعلن عن تحريك دعوى قضائية بحق الإعلامي اللبناني سالم زهران، بجرم التحقير والقدح والذم بشخص أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
كانت هذه تفاصيل خبر القضاء يبرئ إعلاميا لبنانيا من تهمة الإساءة لدولة الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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