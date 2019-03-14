شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت الحملة على العطور بالرياض.. إغلاق 3 مصانع وضبط 192 ألف عبوة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن إغلاق 3 مصانع للعطور وضبط 192 ألف عبوة عطر غير مدرجة لدى الهيئة، و1245 كيلوغراماً مواد أولية مجهولة المصدر والتركيب. وبيَّنت الهيئة في تغريدة لها على تويتر أن ذلك جاء خلال الحملة التفتيشية على مصانع ومنافذ بيع العطور بمدينة الرياض التي نفذتها الهيئة.

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