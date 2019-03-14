صحف الإمارات:ضحايا مونديال قطر الأكبر على مر التاريخ

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الصحف كشفت عن عصيان مدني يشل الخرطوم حيث إن قطاعات واسعة استجابت لدعوة تجمع المهنيين السودانيين للعصيان المدني، أمس، خاصة بالقطاع الخاص، الذي شهد غياباً كبيراً للعاملين

تصدرت الصراعات في منطقة الشرق الأوسط عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الخميس، وتناولت الصحف تداعيات قرارات الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بالإضافة إلى العديد من القضايا. تحت عنوان "الجيش الجزائري يتعهد بحفظ الأمن في كل الظروف"، ذكرت صحيفة "الخليج" أن أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري، نائب وزير الدفاع، أكد أمس الأربعاء، أن الجيش سيحافظ على أمن البلاد "مهما كانت الظروف والأحوال"، وخرج ألف أستاذ وطالب جزائري، أمس، في تظاهرة وسط العاصمة الجزائرية.

كما أكد رئيس أركان الجيش أن القوات المسلحة في بلاده ستنفذ مهمة ضمان أمن الوطن أياً كانت الظروف، معتبراً أن الشعب يعرف كيف يتعامل مع الأزمات. وأوضحت صحيفة "البيان" أن نائب رئيس الوزراء، رمطان لعمامرة، قال إن الشعب طالب بتغيير النظام في البلاد، مؤكداً أن ذلك بالتحديد ما سيجري فعله، في حين دعت المعارضة

كما أكد رئيس أركان الجيش أن القوات المسلحة في بلاده ستنفذ مهمة ضمان أمن الوطن أياً كانت الظروف، معتبراً أن الشعب يعرف كيف يتعامل مع الأزمات. وأوضحت صحيفة "البيان" أن نائب رئيس الوزراء، رمطان لعمامرة، قال إن الشعب طالب بتغيير النظام في البلاد، مؤكداً أن ذلك بالتحديد ما سيجري فعله، في حين دعت المعارضة الجزائرية جميع النواب الشرفاء والعقلاء للانسحاب من البرلمان بغرفتيه، معربا عن استعداد حكومته للحوار مع المعارضة، مشيراً إلى أنّ الأولوية القصوى للحكومة هي توحيد كل الجزائريين.



وبالانتقال إلى الشأن السوري، كشفت صحيفة "الاتحاد" أن قوات سوريا الديمقراطية، نجحت في التصدي لهجومين مضادين شنهما مقاتلو تنظيم داعش أمس، في الباغوز على القوات التي تقترب من فرض سيطرتها على آخر جيب للتنظيم في شرق سوريا. وأحبطت قسد هجمات لتنظيم داعش خلال المعركة النهائية على الباغوز التي تضم مجموعة من القرى والأراضي الزراعية بالقرب من الحدود العراقية.

ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم" عن مدير المركز، مصطفى بالي، قوله إن القوات قصفت "الباغوز" بشكل مكثف ليلة أمس، قبل بدء الاشتباكات المباشرة مع مسلحي "داعش"، موضحاً أن نحو 3000 مقاتل وعائلاتهم استسلموا لقوات سوريا الديمقراطية خلال 24 ساعة، كما تم أيضاً تحرير عدد من الأشخاص. وحول الأوضاع في السودان كشفت "الخليج" تحت عنوان "عصيان مدني يشل الخرطوم والأمن يحذّر الأحزاب"، أن قطاعات واسعة استجابت لدعوة تجمع المهنيين السودانيين للعصيان المدني، أمس، خاصة في القطاع الخاص، الذي شهد غياباً كبيراً للعاملين، فيما انتظم العمل نسبياً في مؤسسات ودواوين الحكومة.

وشهدت الخرطوم إغلاقاً للأسواق والمحال التجارية، فيما خلت الشوارع التي اعتادت أن تكون مزدحمة من المارة، أمس، وأغلق عدد من الشركات الخاصة والصيدليات والمحال التجارية أبوابها، وقلت حركة المرور في الشوارع الرئيسية بصورة ملحوظة. Advertisements وأوضحت "البيان" أن الحكومة السودانية أعلنت تشكيلتها الوزارية الجديدة "حكومة الكفاءات"، شملت 21 وزيراً و18 وزير دولة، بالتزامن مع نجاح كبير لعصيان مدني دعا له تجمع المهنيين السودانيين، فيما أعاد الرئيس عمر البشير اللواء أمن أنس عمر محمد والياً لولاية شرق دارفور. وأصدر رئيس الوزراء محمد طاهر إيلا، أمس، قراراً بتعيين عثمان حسين عثمان أميناً عاماً لمجلس الوزراء، وكل من فضل عبد الله فضل وزيراً لرئاسة الجمهورية، وأحمد سعد عمر وزيراً لمجلس الوزراء، والدرديري محمد أحمد للخارجية، وبشارة جمعة آرو للداخلية، ومحمد أحمد سالم للعدل، ومجدي حسن ياسين للمالية، وحامد ممتاز للتجارة الخارجية، وحسن إسماعيل للإعلام والاتصالات وتقنية المعلومات. وتحت عنوان "ضحايا مونديال قطر الأكبر على مر التاريخ"، أفادت "الاتحاد" بأنه في ضربة جديدة لمحاولات قطر المستميتة للإبقاء على النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم لكرة القدم في أراضيها والحيلولة دون نقلها إلى دولة أخرى، كشفت دراسة موسعة النقاب عن حجم الكارثة الإنسانية التي تهدد العمال المهاجرين الموجودين هناك، بسبب مشاركتهم في عمليات تشييد المرافق اللازمة لتنظيم المونديال بعد أقل من أربع سنوات من الآن. وأشارت الدراسة إلى أن عدد العمال الذين لقوا حتفهم خلال المشروعات الإنشائية الجارية في هذا الشأن منذ أعوام هو الأعلى من نوعه على مر التاريخ، وذلك بعدما استعرضت حصيلة ضحايا الإنشاءات التي شهدتها دولٌ أخرى سبق أن نظمت بطولات رياضيةً كبيرةً من قبل بحجم كأس العالم. وحول تطورات الأوضاع في اليمن، وتحت عنوان "الحوثي يعرقل إعادة الانتشار بـ"خرائط الألغام"، ذكرت "البيان" أن مصادر في لجنة إعادة الانتشار في الحديدة، أكدت رفض الحوثي تسليم خرائط الألغام التي زرعتها في الحديدة، ورفض رقابة فعالة على الانسحابات، في محاولة مستمرة لعرقلة تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق السويد. بينما أشارت "الإمارات اليوم" إلى اتهام وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، ميليشيات الحوثي، أمس، بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد المدنيين في مناطق قبائل حجور بمحافظة حجة، وأكد أن الحكومة اليمنية قدمت كل ما أمكن لديها لإثبات حسن النوايا والوصول إلى السلام في اليمن، فيما نظمت منظمات حقوقية وإنسانية بمحافظة مأرب، فعالية ووقفة تضامنية مع أبناء منطقة حجور، وطالبت بسرعة إنقاذهم من الميليشيات. وتحت عنوان "واشنطن تسقط صفة «الاحتلال» عن الضفة وغزة والجولان"، أفادت "الخليج" بأن وزارة الخارجية الأمريكية غيرت وصفها المعتاد لمرتفعات الجولان من التي تحتلها إسرائيل إلى التي تسيطر عليها إسرائيل في تقريرها السنوي العالمي لحقوق الإنسان.

ولم يشر قسم منفصل من التقرير إلى الضفة الغربية وقطاع غزة؛ وهما منطقتان احتلتهما إسرائيل إلى جانب مرتفعات الجولان في حرب عام 1967، إلى أن تلك الأراضي "محتلة" أو "تحت الاحتلال"، وهو الأمر الذي يُسقط "حل الدولتين"، الذي تنادي بها الشرائع الدولية، ويحرم الفلسطينيين مما تبقى من أراضيهم، ويعد ضوءا أخضر للاحتلال؛ لرفع وتيرة الاستيطان؛ وتهجير الفلسطينيين.

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