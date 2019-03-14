انت الان تتابع سقوط طائرة تدريب عسكرية بالجزائر.. ومقتل قائدها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

سقوط طائرة عسكرية - صورة أرشيفية

أعلنت قناة "النهار" الجزائرية، اليوم الخميس، عن سقوط طائرة، خلال تمارين الطيران الليلية بالمدرسة العليا للطيران، الطفراوي، في وهران. ونقلت الفضائية الجزائرية، عن مصادر قالت إنها رسمية، أن قائد الطائرة، المدعو بوجادي محمد مهدي قد استشهد إثر سقوط الطائرة، مشيرة إلى أن قائد الطائرة الذي قتل في الحادث، كان طالبا شبلا بالمدرسة العليا للطيران، وكان يقوم بتمارين ليلية. وفي فبراير الماضي، توفي ضابطان من القوات الجوية الجزائرية في تحطم طائرتهما المقاتلة التي تحطمت في الليل على بعد حوالي 250 كيلومترا جنوب غرب العاصمة الجزائر.

وفي أبريل الماضي، أكدت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر مقتل 257 شخصا في حادث تحطم طائرة نقل عسكرية بمطار بوفاريك العسكري القريب من العاصمة الجزائر، قائلة إن عدد الشهداء بلغ 247 مسافرا، و10 أفراد من طاقم الطائرة، فيما يعد أغلب الشهداء من الأفراد العسكريين إضافة إلى بعض عائلاتهم.وذكرت الوزراة أن الطائرة

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