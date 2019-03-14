صحف سعودية: بدء محاكمة متهمين بالمساس بأمن المملكة

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الصحف استعرضت هروب عدد من عناصر "داعش" من سجن بإدلب بعد تعرضه لقصف روسي، وقالت موسكو إنه نُفذ بالتنسيق مع أنقرة نفذت طائرات روسية أمس ضربة جوية، استهدفت مستودعا للأسلحة

طالعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الخميس، على بدء محاكمات لمتهمين تورطوا في أنشطة تمس أمن المملكة، كما استعرضت تطورات الأوضاع في السودان والجزائر، وتناولت العديد من الموضوعات والقضايا المتنوعة. وتحت عنوان "بدء محاكمات لمتهمين تورطوا في أنشطة تمس أمن المملكة"، كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" أن المحكمة الجزائية في العاصمة السعودية الرياض عقدت أمس، أولى جلسات النظر في قضية المتهمين في أنشطة تمس أمن المملكة، واستقرارها، وتضر بسلمها الاجتماعي، بحضور وسائل الإعلام. وسلم قاضي الجلسة لوائح الاتهام، في جلسة علنية حضرها ذوو المتهمين.

وخلال الجلسة تسلم قاضي الجلسة مطالبات من بعض المتهمين بالإفراج المؤقت عنهم ووعد بالنظر في هذه المطالبات من الدائرة القضائية بالمحكمة. وأوضحت صحيفة "عكاظ" أن 12 يوما فصلت بين إعلان النيابة العامة الانتهاء من التحقيقات مع المتهمين بالإخلال بأمن المملكة وإحالتهم للمحاكمة. وافتتحت الجلسة الأولى، وأعطت

وخلال الجلسة تسلم قاضي الجلسة مطالبات من بعض المتهمين بالإفراج المؤقت عنهم ووعد بالنظر في هذه المطالبات من الدائرة القضائية بالمحكمة. وأوضحت صحيفة "عكاظ" أن 12 يوما فصلت بين إعلان النيابة العامة الانتهاء من التحقيقات مع المتهمين بالإخلال بأمن المملكة وإحالتهم للمحاكمة.

وافتتحت الجلسة الأولى، وأعطت المحكمة مهلة للمتهمين حتى موعد الجلسة الثانية للرد على ما ورد في لائحة الادعاء، بعد تسليمها نسخا منها للمتهمين. وتحت عنوان "الحوثي يرتكب إبادة جماعية في حجور"، ذكرت صحيفة "الوطن" أن وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني، اتهم ميليشيات الحوثي الإرهابية بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد المدنيين في مناطق قبائل حجور بمحافظة حجة.

وقال الأرياني "إن الميليشيات استخدمت كل أنواع الأسلحة الثقيلة، من بينها الصواريخ الباليستية، مستهدفة القرى ومنازل السكان، وقتلت 100 من المدنيين من بينهم نساء وأطفال".

وحول الأوضاع في سوريا، كشفت "الشرق الأوسط" عن هروب عدد من عناصر تنظيم "داعش" من سجن في إدلب شمال غربي سوريا، بعد تعرضه لقصف روسي، قالت موسكو إنه نُفذ بالتنسيق مع أنقرة. ونفذت طائرات حربية روسية أمس ضربة جوية، بالتنسيق مع تركيا، استهدفت مستودعا للأسلحة في محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة. وتحت عنوان "انهيار 3 آلاف داعشي في يومين شرق سوريا" أوضحت "الوطن"، أن تنظيم داعش المتشدد يعيش لحظاته الأخيرة في شرق سورية، بعدما دفع القصف العنيف الذي تشنه قوات سورية الديمقراطية "قسد" المدعومة من التحالف الدولي، بقيادة أمريكا على جيب الباغوز المحاصر، 3 آلاف من مقاتليه إلى الاستسلام في اليومين الأخيرين. وتشن الفصائل العربية والكردية، بدعم من التحالف الدولي منذ ليل الأحد الماضي، هجومها الأخير للقضاء على من تبقى من الجهاديين.

Advertisements تناولت صحيفة "الحياة" رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الاتهامات بالعنصرية التي وجهتها له تركيا واصفا رئيسها رجب طيب أردوغان بـ"الديكتاتور". وكان الناطق باسم الرئيس التركي إبراهيم كالين، قد أدان ما سماه "العنصرية الصارخة والتمييز"، ردا على تصريح نتنياهو بأن إسرائيل ليست دولة "لجميع مواطنيها"، بل "فقط للشعب اليهودي" مستثنيا بذلك عرب إسرائيل. ورد مكتب نتنياهو بالقول إن "أردوغان الديكتاتور التركي يستهدف الديمقراطية الإسرائيلية، بينما تمتلئ سجونه بالصحفيين والقضاة الأتراك. ما هذه المزحة؟!". وتحت عنوان "حكومة سودانية جديدة بنفس الوجوه"، تناولت "الشرق الأوسط" إعلان رئيس الوزراء السوداني محمد طاهر أيلا، أمس، عن تشكيل حكومة جديدة غلبت عليها الوجوه نفسها الموجودة في التشكيل السابق. وكشف أيلا، المعين حديثا، خلال مؤتمر صحفي، عن التشكيل الجديد المكون من 21 وزيرا اتحاديا و18 وزير دولة، معظمهم كانوا وزراء في الحكومة السابقة؛ مما أثار سخرية ورفضا في أوساط المعارضة، والناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي. وبالانتقال إلى الجزائر، نقلت "الحياة" عن رئيس أركان الجيش الجزائري نائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح قوله إن الجيش سيحافظ على أمن البلاد مهما كانت الظروف والأحوال، في وقت دعت فيه المعارضة النواب إلى الانسحاب من البرلمان بغرفتيه. وأضاف أن أمن الجزائر واستقرارها وسيادتها الوطنية ووحدتها الشعبية، هي أمانة غالية في أعناق أفراد الجيش الوطني الشعبي. وأكد صالح أن الشعب الجزائري واع وأصيل، رغم الذي "يصطاد في المياه العكرة".

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