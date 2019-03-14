بعدما حظرتها العديد من الدول.. بوينج «737 ماكس 8» طائرة تواجه المجهول

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت وزارة النقل التونسية اليوم الخميس حظر عبور طائرات بوينج 737 ماكس لمجالها الجوي أو إقلاعها أو هبوطها من مطارات البلاد.

وتنضم تونس بذلك لسلسلة طويلة من الدول التي حظرت استخدام هذا النوع من الطائرات أو منعت عبوره مجالها الجوي، مما يشكل ضربة كبيرة لشركة بوينج المصنعة لهذا النوع من الطائرات.

وأصدرت تونس بيانًا جاء فيه، إن كل شركات الطيران التونسية بما فيها الخطوط التونسية المملوكة للدولة لا تمتلك طائرات من هذا الطراز، والقرار إجراء احترازي".

وتأتي الخطوة ضد طائرة بوينج "737 ماكس 8"، التي رغم حداثتها فهي لم تُكمل عامين، إلا أنها واجهت انتقادات جمة جعلتها تواجه شبح التوقف والخروج عن الخدمة، وسقطت نسخة منها تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية منذ أيام، زاد الشكوك حول أعطال الطائرة.

والأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منع كل طائرات بوينغ 737 ماكس 8، وماكس 9 من التحليق، بعدما سبقه إلى ذلك عدد ضخم من دول العالم، إثر حادث سقوط طائرة أثيوبية من نفس الطراز مطلع الأسبوع الجاري، والكارثة التي قُتل فيها 157 شخصاً هي الثانية في أقلّ من ستة أشهر، سقوط طائرة بوينغ 737 ماكس 8، تابعة للخطوط الإندونيسية «لايون إير» في أكتوبر 2018.

وفي وقت سابق، قررت سلطات الطيران في العديد من الدول (ومنها استراليا والنمسا وبلجيكا وبلغاريا والصين وكرواتيا وقبرص وجمهورية التشيك والدنمارك واستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وهونغ كونغ والمجر وآيسلندا والهند وإندونيسيا وأيرلندا وإيطاليا والكويت ولاتفيا ولبنان.

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وليشتينشتاين و ليتوانيا ولوكسمبورغ وماليزيا ومالطا وهولندا ونيوزيلنده والنرويج وعمان وبولندا والبرتغال ورومانيا وصربيا وسنغافورة وسلوفاكيا وسلوفينيا واسبانيا والسويد وسويسرا وتايلاند وتركيا ودولة الإمارات العربية المتحدة وبريطانيا وفيتنام) منع طائرة بوينغ 737 ماكس 8 من أجوائها بعد حادث تحطم طائرة إثيوبية من الطراز نفسه.

وقالت شركة ساوثوست إيرلاينز التي تشغل أكبر أسطول من طائرات 737 ماكس 8 إنها ما زالت واثقة في سلامة كل طائرات بوينج التي تملكها.

وخسرت شركة بوينج، أكبر شركات تصنيع الطائرات في العالم، مليارات الدولارات من قيمتها السوقية حيث هبط سهمها خمسة بالمئة بداية الأسبوع عند الإغلاق بعد أن تراجع 13.5 بالمئة خلال التداول.

وعثر المحققون في إثيوبيا على الصندوقين الأسودين للطائرة ما يعني توفّر معلومات عما حدث قبل أن تهوي فوق أرض زراعية بعد إقلاعها بدقائق.

وفي ضوء كون الصندوقين الأسودين في حالة جيدة، فإن من الممكن معرفة سبب التحطم بسرعة لكن استكمال التحقيق يستغرق عاما في العادة.

وأصدرت بوينج بيانا قالت فيه إنها كانت تعمل مع إدارة الطيران الاتحادي الأمريكية في أعقاب حادث الطائرة الإندونيسية لتطوير برمجيات التحكم في الرحلة الجوية على أن يتم تزويد أسطول طائرات 737 ماكس بها خلال أسابيع.