الرئيس العراقي: نحرص على تعزيز التعاون مع السعودية

أكد الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الخميس أن بلاده تسعى إلى تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة لتحقيق الاستقرار فيها والابتعاد عن النزاعات والصراعات العبثية.

وأضاف صالح، خلال استقباله وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي والوفد المرافق له، إن “العراق حريص على تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري مع المملكة العربية السعودية لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين وخلق منظومة من المصالح الاقتصادية المشتركة مع المملكة ودول المنطقة عموماً”.

وأكد صالح أن “بغداد تتطلع بأن تكون ساحة لتلاقي مصالح الاشقاء والاصدقاء وبما يحقق الرفاهية والتقدم لشعوب المنطقة”.

وأشاد بـ “حرص المملكة في الانفتاح على العراق وسعيها الجاد لتعزيز الراوبط الاخوية بين الشعبين الشقيقين”.

من جانبه ، أعرب القصبي عن رغبة السعودية بتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي وتسهيل عملية التبادل التجاري من خلال تفعيل وتنشيط المنافذ الحدودية وتعزيز الشراكة بين البلدين.

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