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كشفت هواوي اليوم بشكل رسمي عن هاتفها الجديد من سلسلة نوفا ويحمل إسم نوفا 4e وجائت مواصفاته متطابقة تماماً مع التسريبات التي تم تداولها حول الجهاز طوال الأيام الماضية.
مواصفات نوفا 4e
- الشاشة : من نوع lcd بحجم 6.15 إنش بدقة FHD+.
- المعالج : من هواوي فئة Kirin 710.
- الذاكرة العشوائية : 4GB و 6GB.
- ذاكرة التخزين : 128GB مع دعم للذاكرة الخارجية حتى 512GB.
- الكاميرات الخلفية : ثلاث كاميرات بدقة 24MP+ 8MP+ 2MP.
- كاميرا السيلفي : بدقة 32MP.
- النظام : أندرويد 9.0 مع واجهة هواوي EMUI 9
- البطارية : بحجم 3340mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W
- الالوان : اسود – ابيض – ازرق
الهاتف متوفر للطلب المسبق في السوق الصيني بدءأ من اليوم بسعر 295 دولار لنسخة 4GB رام وبسعر 340 دولار لنسخة 6GB رام.
المصدر
التدوينة هواوي كشفت رسمياً عن هاتف نوفا 4e ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.