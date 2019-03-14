دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

© Tech World قدمت بواسطة

كشفت هواوي اليوم بشكل رسمي عن هاتفها الجديد من سلسلة نوفا ويحمل إسم نوفا 4e وجائت مواصفاته متطابقة تماماً مع التسريبات التي تم تداولها حول الجهاز طوال الأيام الماضية.

مواصفات نوفا 4e

الشاشة : من نوع lcd بحجم 6.15 إنش بدقة FHD+.

المعالج : من هواوي فئة Kirin 710.

الذاكرة العشوائية : 4GB و 6GB.

ذاكرة التخزين : 128GB مع دعم للذاكرة الخارجية حتى 512GB.

الكاميرات الخلفية : ثلاث كاميرات بدقة 24MP+ 8MP+ 2MP.

كاميرا السيلفي : بدقة 32MP.

النظام : أندرويد 9.0 مع واجهة هواوي EMUI 9

البطارية : بحجم 3340mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W

الالوان : اسود – ابيض – ازرق

الهاتف متوفر للطلب المسبق في السوق الصيني بدءأ من اليوم بسعر 295 دولار لنسخة 4GB رام وبسعر 340 دولار لنسخة 6GB رام.

المصدر

التدوينة هواوي كشفت رسمياً عن هاتف نوفا 4e ظهرت أولاً على عالم التقنية.